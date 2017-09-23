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Ekonomi

Giresun Ziraat Odası Başkanı, fındıkta Rekabet Kurumu'nu göreve çağırdı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fiyatında yaşanan istikrarsızlığın tekelleşmeden kaynaklandığını belirterek, Rekabet Kurumu'nun acilen buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi

23 Eylül 2017 19:33

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fiyatında yaşanan istikrarsızlığın tekelleşmeden kaynaklandığını belirterek, Rekabet Kurumu\'nun acilen buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.
Karan, yaptığı açıklamada, fındıkta tekelci zihniyetin yazdıkları planları bir bir hayata geçirdiklerini savunarak kaybedenin Türk üreticisi ve fındığı olduğunu belirtti. Fındıkta yaşanan sorunların günü birlik çözüm ve ‘havanda su döğmekle’ çözülemeyeceğini dile getiren Karan, fındığının geleceğinin karanlık, üreticinin umutsuz olduğunu da savundu.
Serbest piyasada fındık fiyatında oynanan oyunların ayyuka çıktığını ancak bunu halen göremeyen bir Rekabet Kurumu\'nun bulunduğunu iddia eden Karan, şöyle dedi:
“Fındık sektöründe yaşanan fiyat istikrarsızlığının ana kaynağı sektördeki tekelleşme ve sonunda yaratılan sömürü kartelidir. Bu kartel gün geçmiyor ki, yeni bir senaryo üretmekten geri kalmıyor. Daha önceki yıllardaki alım politikasını değiştirerek, sektörde ticaret yapan manavları devre dışı bırakmak için filmi yeni baştan yazmaya devam ediyor. Manavların kamyonlarını üç günde deposuna boşaltması, ödemeyi yavaşlatması ve fiyatı düşürmesi bu filmin bir parçasıdır. Bu filmleri köydeki çiftçi görebilirken, acaba Rekabet Kurumu bunu görüp, tespit edemiyor mu? Ya da tespit etmek istemiyor mu? Türk fındığı ve üreticisinin geleceği için artık bu tekelci zihniyete son verilmelidir.”
\"EMANETİN ÖNÜNE GEÇEMEDİK\"
Karan, tekelci zihniyete karşı üreticilere büyük bir görev düştüğünü de aktararak şöyle dedi:
“Üretici olarak tekelci zihniyete karşı ilk olarak biz fırsat vermemeliyiz. Çünkü üreten biziz. Üretici güçlü ve ürününe sahip çıkarsa hiçbir kuvvet emeğimizi yok pahasına alamaz. Ama biz tekelin değirmenine su taşırsak, kolumuz kanadımız kırılır ve şu anki duruma düşeriz. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama halen emanetin önüne geçemedik. Emanete bırakan bir kilo fındığın dahi tekelcilerin deposuna gittiği unutmamalıyız. Üretici olarak emanete fındık bırakmaya devam ettiğimiz sürece sömürülmeye ve ezilmeye mahkûmuz. Emanete fındık bırakan üreticilerimiz şunu iyi bilsinler ki, teslim ettiği günkü fiyattan daha yukarı da bir fiyata ürününü bozduramayacaktır. Sadece tekilcilerin ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca emanete bırakılan her fındık, diğer üreticilerin hakkını gasp etmek demektir.”

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