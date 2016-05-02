T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Giresun ve Gümüşhane'de işçilere silahlı saldırı; 2 kişi yaralandı

Saldırının ardından jandarma tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

02 Mayıs 2016 16:42

Giresun Doğankent ilçesinde yapımı devam eden HES inşaatında çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Gümüşhane'de Yaşmaklı Barajı’nda da yine çalışanlar saldırıya uğradı. DHA'nın haberine göre, saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, barajda çalışanların içinde bulunduğu arazi tipi pikap saat 11.00 sıralarında Üçtaş Köyü sınırları içerisindeki baraj gövdesinin üzerinden geçiş yaparken, PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla karşılıklı çapraz ateşe tutuldu. Mehmet Ali Kara yönetimindeki araçta bulunan Adil Bülbül isimli çalışan göğüs kısmına aldığı kurşun nedeniyle yaralanırken, araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bilgi verildikten sonra bölgeye giden ambulans yaralıyı alarak güvenlik tedbirleri içerisinde Doğankent Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralı Adil Bülbül’ün durumunun ağır olduğu ifade edilirken, bölgede jandarma tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

giresungümüşhanesaldırısilahyaralıişçilerinşaathesbaraj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24