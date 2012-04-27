Giresun Valisi: Restoranlardaki tuzluklar kaldırılsın

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, bireylerin daha sağlıklı olabilmesi için tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik, lokanta ve restoranlara bir öneri sunarak tuzlukların masalardan kaldırılmasını istediğini söyledi.

Fazla tuz kullanımının vücuda sigara kadar zarar verdiğini ifade eden Şahin, ''Dünya Sağlık Örgütü'nün tespit ettiği günlük tuz tüketim miktarı 5 gramdır. Bu oran Türkiye'de 15-18 gram arasında, Karadeniz Bölgesi'nde ise 20 gramdır. Bu yüksek bir rakam. Ekmeklerdeki 1,75 olan tuz oranı Türk Gıda Kodeksi'ne göre 1,4'e düşürüldü. Bu oran Türk halkının tuzu ne kadar sevdiğini de göstermekte'' dedi.

Şahin, tuzun çok seviliyor ve damak tadının da güzel olmasına rağmen fazla tüketildiğinde hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

''Devletin görevi, vatandaşın sağlığını korumaktır. Biz de bu amaçla lokanta ve restoranlarda, hatta evlerde dahi masalardan tuzlukların kaldırılmasına yönelik bilinç oluşturmak istiyoruz. Bu durum insanlarımızın sağlığı bakımından son derece önemli. Türkiye'de 4 kişiden biri ya hipertansiyon ya kalp yetersizliğinden ölüyor. Bu hastalıkların tetikleyicisi niteliğinde olan fazla tuz kullanımının düşürülmesi halinde ölüm oranları da düşecektir. Maalesef 3 beyazı en çok kullanan ülkelerden biri de Türkiye. Karadeniz'de ise tuza karşı bağımlılık Türkiye ortalamasından daha fazla.''

İnsanların tuz alışkanlıklarını en aza indirmek, çocukların da bu bilince ulaşmasını sağlamak istediklerini ifade eden Şahin, ''Daha sağlıklı kişilerin yetişmesi devlet için arzu edilen bir konu. Biz de bu konuda çalışma başlattık. Geçtiğimiz günlerde fırıncılar, lokanta ve restoran sahipleriyle toplantımızda bu konuyu dile getirdik. Bunun üzerine tavsiye niteliğinde bir genelge yayımladık. Masalardaki tuzlukların kaldırılmasını istiyoruz. Tuzluklar göz önünden kaldırıldığında fazladan tuz konması ihtiyacı duyulmayacak'' diye konuştu.

'Müşterileri ikna etmek zor olacak'

Lokanta sahibi Umut Elmalı de Vali Şahin'in kararının doğru olduğuna dikkati çekerek, ''Biz zaten çıkardığımız yemeklerde yeterli oranda tuz kullanıyoruz. İnsanlarımız yemeğin tadına bakmadan tuz eklemeye devam ediyor. Tuz da çok sağlıklı bir şey değil. Çok doğru yönde bir karar bence. Masalardan tuzlukların kaldırılmasını kesinlikle destekliyorum. Vatandaşlarımızı alıştırmak zor olacak ancak sigara yasağına nasıl alışıldıysa buna da alışacaklar'' dedi.

İsmet Köse ise sağlık açısından iyi düşünülmüş uygulamanın lokanta çalışanları için zor olacağını ifade etti. Köse, tuz alışkanlığı olan müşterileri bu konuda ikna edemeyeceklerini söyledi.