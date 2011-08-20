Giresun Valisi: Dümbelek çalan çocukları toplayın!

T24 - Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, Ramazan ayı boyunca bazı çocukların ellerinde dümbeleklerle çeşitli yerlerde bahşiş topladıklarını tespit ettiklerini, ailelerin sahip çıkmaması halinde bunların polisler tarafından toplattırılacağını açıkladı.



Giresun Valisi Şahin’in talimatıyla valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruda yaşları genellikle küçük olan çocukların, ellerine dümbelek niyetiyle teneke, bidon, kutu ve bunun gibi eşya alarak gündüzi ve iftar vakti yollardaki ışıklı noktalarda para toplamaya çalıştıkları vurgulandı. Ayrıca, bu çocukların iftardan sonra da konutların kapı zillerini çalarak aileleri rahatsız ettikleri, bunun da şikayetlere yol açtığı belirtildi. Bu çocukların sokak ve mekanlarda para istemelerinin yasaklandığının ifade edildiği Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Çocukların karayolundaki bu hareketleri trafik kazaları açısından çok tehlikelidir. Gece zil çalarak konutlara girilmesi de, hırsızlık başta olmak üzere çocukların alıkonulması gibi olumsuzluklara zemin hazırlamaktadır. Bu nedenlerle çocukların, karayolunda, sokaklarda ve mekanlarda dümbelekle para istemeleri yasaklanmıştır. Bu eylemi yapan çocuklar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nce toplattırılacaktır. Bu hassas konuda ailelerin de çocuklarına sahip çıkmalarını bekliyoruz."





