Giresun, Türk gemisinin imdadına yetişti

Aden Körfezi’nde seyir halindeyken Somalili korsanlar tarafından kaçırılma tehlikesiyle karşılaşan Türk bayraklı Horizon-1 isimli kuru yük gemisinin imdadına Giresun Fırkateyni yetişti.



Horizon-1’in yakınında seyreden Hollanda bayraklı Titan isimli gemi ise korsanlardan kaçamadı. Somalili deniz korsanlar dün 16.45 sıralarında Aden Körfezi’nde seyreden Hollanda bayraklı Titan isimli gemiyi kaçırdı.



Gemilerine 5-6 mil yakınında bulunan Titan’ın korsanlarca ele geçirildiğini gören Horizon-1’in kaptanı bağlı bulunduğu şirketten yardım talebinde bulundu. Horizon Denizcilik, yardım talebini Denizcilik Müsteşarlığı’na iletti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girerek, korsanlarla savaşmak için bölgede bulunan TCG Giresun ve NATO’ya ait bir savaş gemisini Horizon-1’e yönlendirdi. Hava desteğinin ardından Giresun, Horizon-1’in yardımına yetişti. Giresun, Horizon-1, tehlikeli sulardan çıkıncaya kadar aynı rotada hareket etti. Bu süreç boyunca acil bir müdahale için önlem olarak 15 dakikada bir gemiyle telefon bağlantısı kurdu.

