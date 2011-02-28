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GİRESUN FIRKATEYNİ İKİ TÜRK GEMİSİNİ KURTARDI  ANKARA (A.A)

28 Şubat 2011 13:59

-GİRESUN FIRKATEYNİ İKİ TÜRK GEMİSİNİ KURTARDI  ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Umman açıklarında iki Türk gemisinin deniz haydutlarının saldırısından kurtarıldığını bildirdi.  Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, ABD'den Irak'a giden Türk bayraklı ''M/V Kıran Asya'' isimli ticaret gemisi, dün saat 07.30'da Umman'ın doğusunda 85 mil mesafede deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Bölgede bulunan TCG Giresun fırkateyni helikopterini de kaldırarak gemiyi deniz haydutlarının saldırısından kurtardı.  Deniz haydutları, bu girişimin ardından aynı bölgede bir Türk şirketine ait Panama bayraklı ''M/V Avramit'' ve Çin bayraklı ''F/V Zen HUA'' isimli balıkçı gemilerine saat 08.30'da saldırıda bulundu. Bölgedeki helikopterden yapılan uyarılarla deniz haydutları engellendi ve gemilerin güvenli olarak seyirlerine devam etmeleri sağlandı.  Bölgede planlı faaliyetlerine devam eden TCG Giresun fırkateyninin ''M/V Kıran Asya'' ve ''M/V Avramit'' gemilerine intikalleri süresince destek sağlayacağı belirtildi.

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