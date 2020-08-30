Giresun’daki sel felaketinde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Yapılan incelemede cenazenin Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi.

1 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselmiş oldu.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda geçen 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu.

Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz ve beraberindeki 4 kişiyi daha arama çalışmaları aynı bölgede sürüyor.

Ne olmuştu?

Giresun'da 22 Ağustos’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ),Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve molozlar kaldırılıyor.