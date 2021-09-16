Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollara kadar ulaştı

Giresun’da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, AFAD ve jandarma yetkilileri olası bir tehlikeye karşı teyakkuza geçti.

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, dereleri taşmasına neden oldu. Batlama Deresinde su seviyesi çok yükselirken, bazı bölgelerde sel suları yola kadar ulaştı.

Bazı yerlerde de yaya olarak kullanılan köprüleri sel aldı. Yol kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, korku dolu anlar yaşadı. AFAD ve jandarma ekipleri, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.

Eğitime bir gün ara verildi

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada sel taşkınlarından etkilenen okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildiği, tedbir amaçlı bazı yollarında ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Giresun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Giresun İl Merkezinde Batlama Deresi Vadisi’nin yüksek kesimlerine ani yağan yağmur sonrasında, ilimiz Merkez Çaldağ Köyü’nde bulunan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu’nun yanında bulunan deredeki su seviyesi, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükselmiştir. Köprü İl Özel İdaresi ve İl AFAD yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatılmış olup su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime, Cuma günü olmak üzere bir gün süreyle ara verilmiştir. Dere yatağındaki su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla birlikte, AFAD, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerekli olan yerlere anında müdahale edilmiştir. Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir” denildi.