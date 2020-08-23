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Giresun'da sel sonrası fındık çuvalını götürmeye çalışan şüpheliler yakalandı

23 Ağustos 2020 16:06

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti. 2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.

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