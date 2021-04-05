Giresun'da HES'ten yapılan su tahliyesi sırasında 4 işçi akıntıya kapıldı; 1 işçi hayatını kaybetti

Giresun'da hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. 3 işçi kendi imkanıyla kurtulurken, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, saat 14.00 sıralarında Duroğlu beldesinde meydana geldi. Aşırı su biriken hidroelektrik santralinin kapağı su tahliyesi için açıldı. Bu sırada Aksu Deresi'nde duvar inşaatında çalışan işçiler, debisi aniden yükselen derede akıntıya kapıldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçi kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçinin cansız bedenine ulaştı. Kurtulan 3 işçiden yaralanan biri, Giresun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kimliği belirlendi

Giresun'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yaparken akıntıya kapılarak cansız bedenine ulaşılan işçinin Van nüfusuna kayıtlı Umut Sarı (20) oluğu öğrenildi. Sarı ile birlikte akıntıya kapılan ve kendi imkanlarıyla yaralı kurtulan 3 işçiden Ömer Sarı'nın (25) da olayda yaşamını yitiren Umut Sarı'nın ağabeyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, bölgede yaşanan olaya ilişkin ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı da bildirildi.