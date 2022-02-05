T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı yaşandı; AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldılar

05 Şubat 2022 00:44

Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 2 kişi Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde meydana geldi. Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu. Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi. Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

giresunafaddereotomobilkaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24