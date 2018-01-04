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Girdiklerin evin dedelerine ait olduğunu söyleyen hırsızlar jandarmayı kandıramadı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de girdikleri evdeki inşaat malzemelerini kamyona yükleyen 3 hırsız, yanlarına gelen jandarmaya, "Dedemizin evi, eşyaları ilçeye taşıyoruz" dedi, ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı

04 Ocak 2018 16:09

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de girdikleri evdeki inşaat malzemelerini kamyona yükleyen 3 hırsız, yanlarına gelen jandarmaya, \"Dedemizin evi, eşyaları ilçeye taşıyoruz\" dedi, ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünde İ.Y.\'ye ait eve pencereden giren hırsızlar, kapıya kamyonet dayayıp, eşyaları yüklemeye başladı. Devriye gezen jandarma ekipleri, akşam eşya taşıyan şüphelilerin yanına gelip, ne yaptıkları sorduğunda, \"Ev dedemize ait, inşaat malzemelerini ilçeye taşıyoruz\" dedi. Ancak bunu inandırıcı bulmayan jandarmanın yaptığı araştırmada evin Adana\'da oturan İ.Y.\'ye ait olduğunu, belirleyince eşya taşıyan T.Ö., E.S. ve S.Ö.\'yü gözaltına alındı.
Hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler sorguya alındı.

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