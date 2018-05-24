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Spor

Giray Bulak: “Trabzonspor'dan gelen bir teklif yok”

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında yer alan Giray Bulak, kendine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı

24 Mayıs 2018 15:48

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında yer alan Giray Bulak, kendine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig\'de 2017-18 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay\'dan boşalan koltuğu doldurmak için arayışlarını sürdüren Trabzonspor\'da, 1 hafta içerisinde teknik direktör sorunun çözüleceği belirtildi. Bordo-mavililerde bu konuda adı geçen isimler arasında yer alan Giray Bulak, kendisine henüz bir teklif gelmediğini açıkladı. Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan deneyimli teknik adam, \"Şu an için tarafıma bildirilmiş bir şey yok. Teklif gelmesi durumunda da biz Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Bundan ötesi yok\" ifadelerini kullandı.
Daha önce 2000-01 sezonunda Trabzonspor\'u çalıştıran Bulak, son olarak tamamlanan sezonda Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Balıkesirspor Baltok takımlarında görev yapmıştı.
 

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