Giovanni Guidetti: Şu anda sahip olduğum her şeyi; kariyerimi ve ailemi bu ülkeye  borçluyum

Vakıfbank kadın voleybol takımı ve Türkiye Milli Basketbol Takımı koçu Giovanni Guidetti, milli takımın başına geçme süreciyle ilgili, "Şu anda sahip olduğum her şeyi, kariyerimi ve ailemi, bu ülkeye borçluyum. Bu ülkenin bana verdiklerinin karşılığını vermek istedim " ifadelerini kullandı. Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin olarak da konuşan İtalyan koç, "Grubumuz gerçekten çok iyi takımlardan oluşuyor. Kağıt üzerinde madalya kazanma şansı daha yüksek takımlar var" dedi.

Ayşe Acar'ın Gazete Oksijen'de yaptığı söyleşide konuşan Guidetti, Türkiyeye uyum sağlama sürecinden bahsederken, "Sportif açıdan hayır, sosyal açıdan evet. İlk yıl uyum sağlamakta zorlanınca kendimi kapattım ve sadece işime odaklandım. Biz İtalyanlar hayattan zevk aldığımız sürece işinde başarılı olabilen insanlarız. Büyük aile sever, eşimizle dostumuzla kutlamalar yapmaktan hoşlanırız. İlk yılım sosyal olarak çok yalnız geçince, ilk sezonum da iyi geçmedi. Neyse ki sonra Bahar geldi hayatıma. Evlenip baba olunca, hele ki sporcu olmanın ne demek olduğunu bilen biriyle aile kurunca, özel hayatımda mutluluk işime de yansıdı" diye konuştu.

73 maçlık galibiyet serisi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesiyle ilgili olarak "Sporda kazanma alışkanlığını bir kez yakaladınız mı gerisi gelir" diyen Guidetti, "73 maçlık rekor kıran galibiyet serisi de böyle geldi. Kalben başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyordum ama işimizi de şansa bırakmadık. Tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlandık. Hala da öyle yaparız. Vakıfbank kulübü ülke voleyboluna büyük yatırım yaptı. Biz de karşılığında Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdik, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırdık. Ama belki de en önemlisi, birçok kız çocuğuna ilham kaynağı olduk" dedi.

Milli takımdan teklif geldiğinde hissettiklerini anlatan Guidetti, "Şu anda sahip olduğum her şeyi; kariyerimi ve ailemi bu ülkeye borçluyum. Bu ülkenin bana verdiklerinin karşılığını vermek istedim. Milli takım koçluğu bunun için büyük bir fırsattı. Milli takım ile kazandığımız ivme beni çok mutlu ediyor. Her yıl üstüne daha fazlasını katarak büyüyor ve gelişiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol Takımı'ın koçu olarak mücadele verecek olan Guidetti şunları kaydetti:

"Hollanda Milli Takımı baş antrenörü olarak Olimpiyat deneyimi yaşadım ama Türkiye ile bu deneyimi yaşamanın özel bir anlamı olacak benim için. Son üç yıldır, dezavantajlı bölgelerdeki kız çocukları ile ilgili yaptığım çalışmalar, Olimpiyatlar’a gitmemizin bu ülke için ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlamama neden oldu. Grubumuz gerçekten çok iyi takımlardan oluşuyor. Kağıt üzerinde madalya kazanma şansı daha yüksek takımlar var. Ama onlar bile son topa kadar sahada elimizden geleni yapacağımızı biliyorlar. Kız çocuklarına vermemiz gereken mesaj da bu olmalı. Hayatta her zaman koşullar lehinize olmasa da var gücünüzle mücadeleye devam etmelisiniz."

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