Gine'de darbeci asker 'Cumhurbaşkanıyım' dedi

Gine'de Devlet Başkanı Lansana Conte'nin ölümünün ardından yapılan darbenin lideri Musa Dadis Camara, "ben yeni cumhurbaşkanıyım" dedi.



Kendisini dün darbecilerin lideri ilan eden Yüzbaşı Camara, düzenlediği ilk basın toplantısında, kendisinin "yeni cumhurbaşkanı", "Ulusal Demokrasi ve Kalkınma Konseyi Başkanı" olduğunu söyledi.



Camara, darbeden önce işbaşındaki hükümetin akıbetinin sorulması üzerine "şu ana kadar tek bir hükümet üyesinin tutuklandığını duymadım. Hiçbiri sorgulanmadı. Adamlar onları bulmak için evlerine gitti ama onları bulamadı" yanıtını verdi.



İktidar hırsının kendisini hiç heyecanlandırmadığını da iddia eden Camara, devlet başkanlığı seçimlerine aday olup olmayacağı yönündeki soruya da "hayır" dedi.



Bununla birlikte tesadüfen iktidara gelmediğini belirten yüzbaşı Camara, cömertlik, vatanseverlik, paraya karşı ilgisizlik gibi "nitelikleri" olduğunu belirtti ve "size söyledim, ben tesadüfen iktidara gelmedim. Bir vatanseverin. Geçmişte 3 büyük olay yaşandı ve bu olayları ben, yüzbaşı Daddis, yatıştırdım" dedi, ancak bu büyük 3 olayın ne olduğunu söylemedi.



Yüzbaşı Camara, basın toplantısında, uluslararası toplumun eleştirilerine ise hiç değinmedi.



Bu arada, silahlarıyla başkent Conakry sokaklarına dökülen yüzbinlerce kişinin, "Çok yaşa yeni şef", "Çok yaşa yeni Gine" sloganları attığı belirtildi.



Öte yandan darbeciler bir bildiri yayımlayarak , ordunun bütün generalleri ile hükümetin bütün üyelerinin 24 saat içinde Conakry'deki bir askeri kampa gitmelerini istedi, aksi takdirde ülkede "sıkı bir arama" yapılacağı uyarısında bulundu. Yayınlanan bildiride müsteşarlara, yeni hükümet kurulana kadar bakanlıklara ait işleri, garnizon komutanlarına da bölgelerindeki yönetimsel görevleri yürütmeleri talimatı verildi.