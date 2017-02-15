Gine güzellik yarışmalarını geçici olarak yasakladı

Gine hükümeti, Cumartesi yapılan Miss Gine 2017 yarışmasında mayolu defilenin ülkede tartışma başlatmasının ardından güzellik yarışmalarını geçici olarak yasakladı.

Başbakan Mamady Youla'nın da izlediği yarışmada bazı Gineliler katılımcıların bikinilerini 'çok ufak' buldu, bunun üzerine sosyal medyada tartışma başladı.

Kimi Gineliler bikinili defilenin "ahlaka aykırı" olduğunu savundu.

Kültür Bakanlığı yarışma için yeni bir "ahlak kuralları" oluşturulana kadar yasağın devam edeceğini açıkladı. Bakan Siaka Barry, kuralların oluşturulması için bir komite oluşturulduğunu duyurdu.

Bakan ayrıca hükümetin organizatörlerin sözleşmesini sonlandırdığını da açıkladı.

Bir Gineli Twitter üzerinden yarışmanın Gine kültürü için "utanç kaynağı" olduğunu söyledi: