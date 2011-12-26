-Gine Bissau'da darbe girişimi başarısız BİSSAU (A.A) - 26.12.2011 - Gine Bissau'da darbe girişiminin başarısız olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanı General Antonio Indjai, bir grup askerin Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırarak ordu ve hükümetin düzenini değiştirmeye çalıştığını ancak bu girişimin başarısız olduğunu belirtti. Indjai, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun kontrol altına alındığını söyledi. Ordu sözcüsü Samuel Fernandes de aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı Jose Americo Bubo Na Tchuto'nun bulunduğu sanılan bir grup askerin Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırdıkları gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Genelkurmay Başkanı, daha önce yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin başkent Bissau'nun merkezindeki bina ile iki askeri birime saldırdığını belirtmişti. Genelkurmay Başkanı'nın saldırı sırasında binada bulunduğu, saldırıdan sonra havaalanı yakınındaki bir üsse geçtiği bildirilmişti.