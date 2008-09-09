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Spor

Gilardino partnerine güveniyor

09 Eylül 2008 03:00


İtalyan forvet Alberto Gilardino, bir kez daha Luca Toni ile milli takımda çok iyi bir ikili olacaklarını tekrarladı. 

2010 Dünya Kupası eleme maçlarında geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıs ile karşılaşan İtalya’da Gilardino ve Toni, forvette pek etkili olamamışlardı. Buna rağmen İtalya’nın maçı 2-1lik skorla şans eseri kazandığını belirten Çizme basını, iki forvetinde birbirlerine benzedikleri için etkisiz olduklarını iddia etmişti.

Eleştirilere yanıt vermek için la Gazzetta dello Sport’a konuşan Gilardino ise, Toni ile iyi bir ikili olacaklarını ancak zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Roberto Donadoni zamanında milli takımdan kesilen ancak Lippi’nin geri gelmesiyle formasına tekrar kavuşan Gilardino, geçmişteki maçları hatırlattı ve “Daha önce de birçok kez birlikte oynayıp etkili olmuştuk.” dedi.

Bu yaz Milan’dan Fiorentina’ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, milli takıma tekrar çağrılması nedeniyle yeni kulübüne borçlu olduğunu belirtti.

“Fiorentina’da kendime güvenim yerine geldi. Bu sayede de daha iyi bir görüntü çiziyorum.”

Lippi’nin yarın oynanacak Gürcistan maçında forvette Gilardino’yu yalnız mı yoksa Toni ile birlikte mi oynayacağını ise henüz kimse bilmiyor.

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