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Dünya

Gilad Şalit Paris'te ağırlanacak NICE (A.A)

18 Ekim 2011 19:22

-Gilad Şalit Paris'te ağırlanacak NICE (A.A) - 18.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasının Fransa için çok büyük bir teselli olduğunu belirtti. İsrail-Fransız çifte vatandaşı Şalit'in serbest bırakılmasından memnun olduğunu belirten Sarkozy, Nice kentinde yaptığı açıklamada, Şalit'in yakında Paris'te ağırlanacağını söyledi. Şalit'in serbest bırakılması İtalya'da da memnuniyetle karşılandı. İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e gönderdiği mesajında, İtalyan halkının Şalit'in serbest bırakılmasından duyduğu ''samimi memnuniyeti'' belirterek, "Şalit'in serbest bırakılmasını sağlayan anlaşmanın, yeni dönemde barışa yönelik diyalog için umut olduğunu" belirtti. Şalit'in tutukluluğu döneminde fahri vatandaşlık veren ve serbest bırakılması için pek çok organizasyon düzenleyen Roma Belediye Başkanı Gianni Alemmano da İsrailli askerin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle çok mutlu olduklarını ve bunun için bir kutlama yapacaklarını açıkladı.

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