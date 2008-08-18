Gigabyte HD 4870

Uzun zamandır ekran kartı piyasasının lideri olan nVidia, ATI'ın yeni HD 4000 serisi ile tahttan inmek zorunda kaldı. İşte bu 4000 serisi kartlardan biri olan HD 4870 tek GPU'ya sahip olmasına karşın üzerindeki GDDR5 bellekler sayesinde çift GPU'lu ekran kartlarına bile meydan okuyabiliyor. DirectX 10.1 ve Shader Model 4.1 gibi en son teknolojilerin yanında üründe videoların yeniden boyutlandırılması ve biçimin değiştirilmesini sağlayan hızlı transcoding teknolojisi de mevcut. Yaptığımız testlerde ürünün 9800 GX2'ye yakın bir performans sergilediğini gördük ki cihazın satış fiyatına göre bu performans gerçekten de çok etkileyici.



HD 4870 sadece performansı ile değil aynı zamanda benzer performansı sergileyen kartlarla karşılaştırıldığında düşük güç tüketimi ile de dikkatleri üzerine topluyor. Her ne kadar ürünün üzerinde doğrudan bir HDMI çıkış olmasa da DVI'dan HDMI'a dönüştürücü bir aparat sayesinde gerçek bir HDMI çıkışına kavuşabiliyorsunuz. Zira 4870, bu çıkış üzerinden 7.1 HD ses deneyimi de sunabiliyor. Boşta iken gayet sessiz çalışan ürünün üzerindeki fan ile beraber iki adet PCI yuvasını işgal ettiğini de belirtelim.



SONUÇ: Eğer hem fiyatı hem de performansı ile göz dolduran, son teknoloji bir ekran kartı arıyorsanız HD 4870 tam size göre.



+ Yüksek performans

+ HDMI ile 7.1 HD ses

+ Video dönüşüm hızlandırması

