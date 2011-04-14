-GIDA STOKLARI YAĞMALANDI CENEVRE (A.A) - 14.04.2011 - Dünya Gıda Programı'nın Abidjan'daki stoklarının ''silahlı bir çete'' tarafından tamamen yağmalandığı, bu yüzden kentteki gıda dağıtımının durduğu bildirildi. Dünya Gıda Programı'nın Fildişi Kıyısı Direktörü Alain Cordeil, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, ''Abidjan'da bulunan 3 ton gıda maddesinin yok olduğunu, yağmalandığını'' belirtti. Cordeil, ''kim oldukları bilinmeyen silahlı bir çetenin, malların bulunduğu ambarı koruyanları etkisiz hale getirip ambarı ele geçirdiğini ve burayı tamamen yağmaladıktan sonra ateşe verdiğini'' söyledi. ''Abidjan'da 5 günden beri bir gram gıda maddelerinin bile olmadığını'' kaydeden Cordeil, hemen harekete geçmek gerektiğini ve şu an için kentte acil yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 70 bin olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.