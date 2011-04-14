T24 LogoT24 Logo
Dünya

GIDA STOKLARI YAĞMALANDI CENEVRE (A.A)

14 Nisan 2011 12:05

-GIDA STOKLARI YAĞMALANDI CENEVRE (A.A) - 14.04.2011 - Dünya Gıda Programı'nın Abidjan'daki stoklarının ''silahlı bir çete'' tarafından tamamen yağmalandığı, bu yüzden kentteki gıda dağıtımının durduğu bildirildi. Dünya Gıda Programı'nın Fildişi Kıyısı Direktörü Alain Cordeil, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, ''Abidjan'da bulunan 3 ton gıda maddesinin yok olduğunu, yağmalandığını'' belirtti. Cordeil, ''kim oldukları bilinmeyen silahlı bir çetenin, malların bulunduğu ambarı koruyanları etkisiz hale getirip ambarı ele geçirdiğini ve burayı tamamen yağmaladıktan sonra ateşe verdiğini'' söyledi. ''Abidjan'da 5 günden beri bir gram gıda maddelerinin bile olmadığını'' kaydeden Cordeil, hemen harekete geçmek gerektiğini ve şu an için kentte acil yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 70 bin olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24