Gıdaların kabuğundaki kimyasallara dikkat

Kimyasal ilaçların baklagillerin ve meyvelerin kabuk kısmında yoğun bulunabildiği, bu nedenle kuru baklagillerin bekletme sularının mutlaka dökülmesi, meyvelerin ise kabuklarının soyularak yenmesi önerildi.



Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, gıdaların vitamin değerlerinin azalmaması ve kalitelerinin korunabilmesi için yıkama, pişirme ve saklama aşamalarına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Vitamin ve minerallerin fiziksel-zihinsel gelişim ile bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Beyhan, vitamin kaybının az olabilmesi için gıdaların tüketilmeye en yakın zaman içinde hazırlanarak pişirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Yapılan bir araştırmada, hastane menülerinde çıkan kıymalı ıspanak yemeklerindeki C vitamini yoğunluğunun incelendiğini anlatan Beyhan, ''Araştırma kapsamında hazırlanan yemek, tüm hastanelerdeki hazırlama ve pişirme yöntemlerine esas alınarak yapıldı. Araştırmada sonucunda yemeklerin içindeki C vitamini yüzde 0.23 miligram çıktı. Oysa bunun en az 20 miligram olması gerekiyordu'' dedi.



Sebzelerin pişirilmeye yakın zamanda köklerinden ayıklandıktan sonra bütün halde yıkanması'' gerektiğini kaydeden Beyhan, ''Bol akan suyun altında iyice yıkandıktan sonra mümkün olduğunca büyük doğranıp sıcak pişirme ortamına atılmalı. Uzun süre pişirilmemeli, suda eriyen vitaminlerin kaybolmaması için az suda hazırlanmalı. Kesinlikle bir gün öncesinden suda bekletilmemeli'' uyarısında bulundu.



'Riski azaltıyor'



''Kuru baklagillerin ise bir gece öncesinden soğuk suda ya da 2-4 saat sıcak suda bekletilmesi'' gerektiğini ifade eden Beyhan, şunları söyledi:



''Bekletme suyu kesinlikle dökülmeli. Çünkü, eskiden suda eriyen vitaminlerin kaybolmaması için bekletme suyunun yemekte kullanılmasını öneriyorduk. Ancak son yıllarda kimyasal ilaçlar gıdaların üretim aşamasında sık kullanıldığı için özellikle gıdaların kabuk kısmına yakın yerlerde kalıntılar yoğunlaşıyor. O nedenle ıslatma suları mutlaka dökülmeli. Bu suyu dökmek hem kimyasal riski hem de kuru baklagillerin gaz yapıcı özelliğini azaltıyor. Aynı şekilde meyveler de kabuklarında kimyasal katkı maddesini iyi tutabiliyor. Bunun için ne yazık ki meyveler de soyularak yenilmeli.''

