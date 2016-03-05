Gıda ve Tarım Bakanı Çelik: 2 bin 71 gıda mühendisi işe alınacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2 bin 71 gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner alacaklarını belirterek, "Ayrıca ilgili kuruluşlar çerçevesinde bin eleman alacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2016 yılı bütçesi üzerinde Hükümet adına yaptığı konuşmada, mera alanlarının daralmadığını, 1998 yılında 12,3 milyon hektar mera alanının bugün 14,6 milyon hektara çıktığını söyledi. Türkiye'nin tarım sektöründe önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Çelik, milletvekillerine tarım ve hayvancılıkla ilgili rakamsal veriler hakkında bilgi verdi.



Destek politikasıyla ilgili olarak Bakan Çelik, "Önümüzdeki dönem içerisinde destek politikalarının etki analizi çerçevesinde bir kez daha ele alıyoruz. Yani çok kalem destekten çıkıyoruz, daha daraltılmış, sayısal anlamda az, çiftçinin eline ne geçtiğini bileceği bir destek politikasını önümüzdeki dönemde açıklayacağız. Havza bazlı alan desteğini 1 Ocak 2017'den itibaren devreye koyacağız. İdari yapıda önemli değişiklik yapıyoruz, artık Türkiye'de her tarım işletmesinin bir teknik elemanı olacak" sözlerine yer verdi.



Hayvancılıkta yetiştirici, besi ve süt bölgeleriyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Çelik, TİGEM'de tohum ve damızlık çalışmalarına ağır vereceklerini belirtti. Lisanslı depoculuğa geçerek ürün borsasını hızlı bir şekilde kuracaklarını anlatan Çelik, tarım ürünlerini gereksiz tartışmalardan çıkaracaklarını, piyasadaki raf ve tarla fiyatlarıyla ilgili denetim ve çalışmalarını da devam ettireceklerini söyledi.



Çelik, çalışmaları 72 bin 515 personelle yürüttüklerine işaret ederek, "Buradan gıda mühendislerine, ziraat mühendislerine, veterinerlere söylüyorum, 2 bin 71 personeli de şimdi alacağız. Mühendislerimizi bu kısa dönem içerisinde alacağız. Ayrıca bize ilgili kuruluşlar çerçevesinde de bin tane elemanı alacağımızı belirtiyorum" dedi.