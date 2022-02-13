Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sisteminde sadeleştirme programı kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu.

"Gıda ürünlerinde pazartesi günüden itibaren yüzde KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" diyerek sektör temsilcilerine seslenen Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Ürünler enflasyon sepetinde, ciddi bir ağırlığa sahip"

"KDV'yi yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde, ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç makarna et balık çay kahve su süt ve süt ürünleri, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri ürünlerdir. Üretim toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Az önce de huzurlarınızda imzayı attım. Düzenlemenin şimdiden sektörlerimize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. "