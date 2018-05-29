Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan 'deli dana' açıklaması: Ben yiyorum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'da ithal ettiği 30 bin sığır etinde 'deli dana' hastalığını tespit edildiği iddiasını net bir şekilde yalanlamadı. "2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz" diyen Fakıbaba, "Etleri ben yiyorum. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının birlikte hazırladığı “Hayvan Borsası” projesinin imza töreninde katıldı. 2011’de Polonya'dan ithal edilen sığırlarda 'Deli dana' bulunduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

”2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler’ diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar" diyen Fakıbaba şöyle konuştu:

"Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz, niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah’ın izniyle devam edecek.”