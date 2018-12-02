T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi'nde Türkiye 67 ülke arasında 58. sırada!

Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Rusya, Suudi Arabistan, gıda sürdürülebilirliğinin en kötü olduğu ülkelerden

02 Aralık 2018 20:02

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan ve 67 ülkenin gıda kaybı ve atığı, sürdürülebilir tarım ve beslenme konularında incelendiği Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi’nde Türkiye 58. Sırada yer aldı. 

Ülkelerin her bir alanda 100 üzerinden puanlandığı raporda ilk sıralarda sırasıyla Fransa, Hollanda, Kanada, Finlandiya ve Japonya yer aldı. Gıda sürdürülebilirliğinin en kötü olduğu 5 ülke ise sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Rusya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika.

Sıralamanın başındaki Fransa’nın puanları ise:

Genel: 76,1/100
Gıda kaybı ve atığı: 85,8/100
Sürdürülebilir tarım: 71/100
Beslenme: 71,4/100

 

ETİKETLER

Gıda sürdürülebilirliğifransakanadatürkiyerusyasuudi arabistantarımfransagüney afrika
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24