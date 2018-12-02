Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi'nde Türkiye 67 ülke arasında 58. sırada!

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan ve 67 ülkenin gıda kaybı ve atığı, sürdürülebilir tarım ve beslenme konularında incelendiği Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi’nde Türkiye 58. Sırada yer aldı.

Ülkelerin her bir alanda 100 üzerinden puanlandığı raporda ilk sıralarda sırasıyla Fransa, Hollanda, Kanada, Finlandiya ve Japonya yer aldı. Gıda sürdürülebilirliğinin en kötü olduğu 5 ülke ise sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Rusya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika.

Sıralamanın başındaki Fransa’nın puanları ise:

Genel: 76,1/100

Gıda kaybı ve atığı: 85,8/100

Sürdürülebilir tarım: 71/100

Beslenme: 71,4/100