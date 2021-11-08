Gıda sektöründe yeni kriz: Pandemide işten uzak kalan 2 milyon çalışan geri dönmedi

Pandeminin başından bu yana art arda birçok sorunla karşılaşan ve 18 aya yakın bir süre kapalı kalan yeme-içme sektöründe maliyet artışlarının yanı sıra bir de kalifiye çalışan sorunu büyüyor. Pandemide sektörden kopan 2 milyon çalışan geri dönmedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, ekim ayında bu konuda bir araştırma yayımlayan iş bulma platformu 24saatteiş.com Kurucu Ortağı Mert Yıldız, çalışma saatlerinin uzun olması nedeniyle bu sektöre iş başvurularının azaldığını söyledi. Ankete göre iş başvurularının oranının yüzde 18’den yüzde 14’e gerilediğini belirten Yıldız, araştırmada ortaya çıkan sonuçları şöyle özetledi:

En düşük saatlik ücret bu sektörde. Adaylar maaşlar eşitken diğer sektörleri tercih ediyor.

Adaylar ailelerinden finansal destek aldıkları için ilanlardaki maaşa dikkat ediyor.

Adayların maaş beklentileri ve şirketlerin teklifleri arasındaki fark açılıyor.

Restoranların 3 yıl sonra garson bulamama sorunu ile karşı karşıya kalacaklarını da söyleyen Yıldız, “Sektör mensuplarının acil reaksiyon alması gerekiyor. Yeme içme sektöründe temel bir sorun var. “Sektör mensuplarının acil reaksiyon alması gerekiyor. Kiralardan tutun dağıtıcılara verilen komisyonlara kadar her alanda müthiş bir maliyet var” dedi.