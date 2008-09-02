‘Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek’

Enflasyon üzerindeki en önemli etkenlerden olan gıda fiyatlarındaki yükselişin, yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini söyleyen Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışın geçen yılki enflasyon artışına yüzde 70 oranında bir katkı sağladığını söyledi.



Durmuş Yılmaz, Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te düzenlenen "Para ve Bankacılık" konusundaki küresel toplantıda yaptığı konuşmada, gıda üretimindeki artışın, Çin ve Hindistan'dan kaynaklanan aşırı talebi karşılayamadığını belirtti.



Diğer katılımcı ülkelerin merkez bankası başkanları da, küresel kredi krizinin henüz dibe vurmadığını belirterek, küresel gıda fiyatlarındaki yükselişin tavana ulaşmadığını, bu nedenle de küresel mali çalkantının orta vadede devam edeceğini ifade ettiler.

