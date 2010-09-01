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Ekonomi

GIDA FİYATLARI EN ÜST DÜZEYDE ROMA (A.A) 

01 Eylül 2010 17:26

-GIDA FİYATLARI EN ÜST DÜZEYDE ROMA (A.A) - 01.09.2010 - BM'ye Bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarının son iki yılın en yüksek düzeyine çıktığını bildirdi. Merkezi Roma'da bulunan FAO, örgütün gıda fiyatları endeksine göre temmuz ve ağustos ayları arasında yüzde 5 oranında artış olduğu kaydetti. Gıda fiyatlarındaki aynı dönemdeki artışın, yine de fiyatların tırmandığı Haziran 2008'deki yükselişin yüzde 38 gerisinde olduğu belirtildi.   FAO açıklamasında, gıda fiyatlarındaki yükselmenin, Rusya'daki kuraklığın ardından buğday fiyatlarının hızla ani yükselişinin ve Rusya'nın buğday satışlarına sınırlama getirmesinin bir yansıması olduğu ifade edildi. Açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışta yükselen şeker ve yağlı tohum ücretlerinin de etkisi olduğu belirtildi.  

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