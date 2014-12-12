Gıda fiyatı dünyada düşüyor, Türkiye'de artıyor!

Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan “Gıda Fiyat Endeksi” verilerine göre, Kasım ayında Endeks geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 gerileyerek 192,6 puan oldu. Türkiye’de ise bu rakam 272 seviyesine fırladı. Rakamlara göre, son 11 yılda dünyada gıda fiyatları yüzde 92 oranında artarken, aynı zaman diliminde Türkiye’de yüzde 172 oranında arttı.
Süt ürünleri yüzde 26 arttı
FAO’nun verilerine göre, son bir yıllık döneme bakıldığında ise dünyada gıda fiyatları dip yaparken, Türkiye’de enflasyonu zıplatacak oranlarda artış gösterdi. Mesela bu dönemde dünyada süt ve süt ürünleri yüzde 29 oranında düşerken, Türkiye’de yüzde 26 arttı. Dünyada bitkisel yağ fiyatları yüzde 17 azalırken, Türkiye’de zeytinyağı bir yılda yüzde 18, Ayçiçek yağı ise yüzde 5 zamlandı.
Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca’nın haberine göre, yine dünyada şeker fiyatları yüzde 8 inerken, Türkiye’de yüzde 10 zamlandı. FAO’nun verilerine göre dünyada hububat yüzde 6 oranında düşerken, Türkiye’de pirinç yüzde 37, nohut yüzde 21, fasulye yüzde 32 zamlandı.
Rekor fındıkta!
Dünyada gıda fiyatları bu kadar düşmüşken Türkiye’de ise, enflasyonu yükselten en büyük neden gıda fiyatları oldu. Son bir yılda fiyatı en çok artan ürünler başında yüzde 133 ile fındık olurken, bu sıralamayı yüzde 127 ile kuru kayısı, yüzde 61 ile kuru incir, yüzde 48 ile Antep fıstığı izledi.
Üretici birlikleri fiyatları düşürsün
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı İbrahim Yetkin ise, aracılar nedeniyle gıda fiyatlarının arttığını vurgulayarak, üretici birliklerine ‘Fiyatları düşürün’ diye seslendi. İbrahim Yetkin, şunları söyledi: “Avrupa’da çiftçiler kooperatife üyeler. Kooperatifler üreticiden aldığı ürünleri direk tüketiciye satıyor. Böylece fiyatlar yükselmiyor. Türkiye’de ise aracılar yüzünden gıda fiyatları 4-5 kat artıyor. Çiftçi ürününü ucuza satıyor fakat tüketici pahalı yiyor. Burada üretici de tüketici de zarar görüyor.”
Aracılar fiyatları speküle ediyor
Şemsi Bayraktar, “Tarlada, bahçede oldukça düşük fiyatlarda seyreden ürünler, markette 4-5 kata varan oranlarda satılıyor. Üreticinin yerini piyasa aktörlerinin alması, fiyatları spekülasyona açık hale getirmektedir” dedi.
Ürün arzında sıkıntı var
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar dünyada gıda üretiminde artış yaşanırken, Türkiye’de doğal afetler nedeniyle gıda arzında bir sıkıntı yaşandığını bu nedenle Türkiye’de gıda fiyatlarının giderek arttığını söyledi. TZOB Başkanı Bayraktar, Türkiye’de gıda fiyatlarının artmasının nedenlerini şöyle sıraladı: “Çiftçi başına düşen üretimin küçük miktarda olması, üreticinin güçlü ekonomik örgütlenmemesi, taşıma ve depolama sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması gibi nedenler fiyatları artırıyor.”