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Dünya

Gıda devi Kraft, Cadbury'yi alıyor

ABD'li gıda devi Kraft, Türkiye'de Kent'in sahibi olarak faaliyet gösteren dünyanın ikinci büyük şekerleme firması İngiliz Cadbury'yi satın alıyor.

19 Ocak 2010 02:00

T24- ABD'li gıda devi Kraft, Türkiye'de Kent'in sahibi olarak faaliyet gösteren dünyanın ikinci büyük şekerleme firması İngiliz Cadbury'yi 19 milyar dolara satın alıyor.
    

Kraft'ın, Cadbury'yi satın almak için hisse başına 850 pens, toplamda 19 milyar dolar ödeyecek. Anlaşmayla birlikte oluşacak şirket Mars-Wrigley'i geçerek dünyanın en büyük şekerleme şirketi olacak.

Cadburry, geçen aylarda Kraft'ın 16.7 milyar dolarlık teklifini reddetmişti.


Cadbury Türkiye'de Kent'in sahibi

İngiliz Cadbury, Türkiye'de Kent Gıda'nın sahibi olarak faaliyet gösteriyor. Cadbury, son olarak mayıs ayında yaptığı alımla Kent Gıda'daki hisse payını yüzde 99.36'ya yükseltmişti.

Cadbury Türkiye'de Kent şekerleme, Jelibon,Tofita, Olips, Missbon, Bonibon, Falım, First ve Toybox gibi markalarla faaliyet gösteriyor

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