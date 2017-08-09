Gıda Bakanı Fakıbaba: Boş konuşmuyorum; fırsatçılara avucunu yalatacağım

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram öncesi kurban fiyatlarını artırmak isteyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. Fakıbaba, "Hayvan, et fiyatı yükselecek diyenler hayal kırıklığına uğrayacak, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım" dedi.

Fakıbaba”Benim için hiçbir zaman makam ve mevki önemli olmadı. Kabine açıklanırken de ismimin söyleneceğini kafamdan hiç geçirmedim. Odamda televizyon izlerken ismim söyleyince garip bir his oldu. Sevinmedim desem, ya da çok sevindim desem yalan olur, öyle durup baktım. Danışmanım heyecanlandı ben de kendisine ‘İsmail heyecanlanma’ dedim. O sırada bu yükün üstesinden gelmek için dua ettim.

Sağlık Bakanı olsam şaşırmazdım ama, Tarım Bakanı olunca 80 milyonun yükünü omuzlarımda hissettim. Ama ben hizmet adamıyım, geçmişte başhekimlik ve belediye başkanlığı görevlerini nasıl samimi şekilde yaptıysam, bakanlığı da aynı şekilde yapacağım” dedi.

"Fırsatçılara izin vermeyeceğim"

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler ile kurban fiyatlarını yükseltmek isteyen fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Fakıbaba açıklamasını,”Son zamanlarda; ‘hayvan alımı serbest olacak, Avrupa’da şimdiden hayvan fiyatı arttı’ denildiğini duyuyorum. Bunu söyleyen fırsatçılar beni tanımıyorlar. Ben öyle ters köşeye yatırırım ki hiç neye uğradıklarını şaşırırlar. Ben gerçek üreticinin, tüketicinin ve ticaret yapanın yanındayım. Fırsat kollayıp ‘yarın nasılsa etin ve hayvanın fiyatı yükselecek’ diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Boş konuşmuyorum, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım. Namuslu insanlar da dua edecek” diyerek bitirdi.