Gıda Bakanı Çelik: Adana'da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmedi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Adana'da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmediğini açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ekmeğe GDO’lu soya katkılı madde karıştırılması iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Yem için serbest

Şanlıurfa’da açıklamalarda bulunan Çelik, "Adana’da gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan, hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alınarak incelendi. Türkiye’de GDO’lu ürün üretilmesinin yasak. Sadece Biyogüvenlik Kurulu’nun verdiği kararla kısmi yem açığı kapatılmaya çalışılıyor. Bizde GDO ürünlerin yasak olduğunu bir kez daha açık bir ifade ediyorum. Eğer böyle bir şey oluyorsa 5 ile 12 yıl arasında hapis cezası var. Türkiye bu yasağın yanında sadece mısır ve soyanın yem sanayide kullanmasında izin verdi. Mısır ve soyada GDO olmasına Bio Güvenlik Kurulu müsaade etmiştir. Türkiye’de hayvancılık besi şeklinde gerçekleşiyor. Bu yem ihtiyacımız 21 milyon ton civarındadır. Bunun 14 milyonunu çeşitli ürünlerde kullanıyoruz. Ama 7 milyon ton kesit yem açığımız vardır. Bu anlamda GDO’nun da yemde kullanılmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekrar ediyorum Türkiye’de GDO’lu bir ürünün üretilmesi söz konusu değildir. Biyogüvenlik Kurulu’nun vermiş olduğu izinle kısmı bir yem açığımızı gidermeye çalışıyoruz. Ama kısa süre içerisinde bu açığı da kapatmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Adli işlemler başladı

Adana’da üretilen ekmeklerde yapılan denetimler sonucunda GDO tespit edilmediğini açıklayan Çelik, şunları söyledi: "Adana’da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmemiştir. Hem geçmişteki incelemelerimiz, hem de yayından sonraki katkı maddesiyle ilgili incelemelerimizde ekmekte kesinlikle ne dün, ne de bugün GDO tespit edilmemiştir. Söz konusu değildir. Katkı maddesi üreten 5 firma denetledik, 4 firmada GDO tespiti çıkmadı. Katkı maddesi üretebilirsiniz ama GDO kullanamazsınız. Bunun için gerekli adli işlemler başlatıldı."

İşte GDO'lu üretim yapan firma

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yaptığı açıklama sonrasında GDO’lu ürün sattığı tespit edilen firmanın Adana’da faaliyet gösteren Osya Gıda olduğu Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından da doğrulanmış oldu.

Denetimler devam ediyor

Türkiye genelinde gıda denetimlerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Çelik, "GDO’yla ilgili 2 denetim gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi iç piyasada yapılan denetim, diğeri ise ithal ürünlerle ilgili gerçekleştirilen denetimlerdir. İç piyasada yapmış olduğumuz denetim 660’tır. Yapılan tüm denetimlerde 7 üründe GDO tespiti gerçekleşmiştir. Bunlarla ilgili adli işlemlerde başlatıldı. İthal ürünler yurt içine girmeden bu denetimi gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.