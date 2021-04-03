Giannis Antetokounmpo'dan tarihi performans: Yalnızca üç şut kaçırarak 47 sayı kaydetti

Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) Doğu Konferansı'nın üçüncü sırasındaki Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers deplasmanından 127-109 galip ayrıldı. 47 sayı atan Giannis Antetokounmpo, yalnızca üç şut kaçırarak bunu başaran tarihteki üçüncü oyuncu oldu.

Portland karşısında 18-21 saha içi isabetiyle 47 sayı kaydeden ve 12 ribaund, 3 blok ile oynayan Giannis Antetokounmpo, NBA efsanesi Wilt Chamberlain’a ortak oldu.

Giannis, dün geceki performansıyla yüzde 85 veya daha fazla saha içi isabet yüzdesiyle en az 45 sayı kaydeden NBA tarihindeki üçüncü oyuncu oldu.

Bunu daha önce 1967 yılında Wilt Chamberlain ve 1983 yılında Mike Woodson başarmıştı.