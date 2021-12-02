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Dünya

Ghislaine Maxwell davasında ilk konuşan tanık: Jeffrey Epstein beni 14 yaşımdayken Donald Trump'la tanıştırmıştı

Epstein ve Maxwell'in kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen kadın, Trump hakkında bir suçlamada bulunmadı

02 Aralık 2021 08:59

T24 Dış Haberler

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in davasında ilk konuşan tanık, 14 yaşındayken Epstein’in kendisini eski ABD Başkanı Donald Trump’la tanıştırdığını söyledi. Davacı, aynı zamanda Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’la bir uçağa bindiğini de söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada ifade veren “Jane” adını kullanan kadın, tanıştırıldığı Donald Trump ve Prens Andrew hakkında bir suçlamada bulunmadı.

Jane, 14 yaşında olduğu yıllarda Ghislaine Maxwell’in kendisini Jeffrey Epstein’in çevresine çektiğini söyledi. Jane, Maxwell’in Epstein kendisine cinsel istismarda bulunurken yanlarında olduğunu bazen de istismara dahil olduğunu söyledi.

Davada savunma avukatlarının, davacıların geçmişte yaşanan olayları “yanlış hatırlıyor olabileceği” gerekçesiyle psikolog çağırması bekleniyor.

Epstein, çocuk istismarı ağı nedeniyle tutuklanıp yargılandığı sırada 2019 yılında cezaevinde yaşamına son vermişti. Maxwell ise 2020’nin yazında tutuklanmıştı. Maxwell, hakkındaki iddiaları reddediyor.

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