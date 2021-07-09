Ghezzal'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli, oyuncusunun Beşiktaş'la yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalar yaptı.

Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ise Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum" dedi.

Haberde, Beşiktaş'ın, bugünkü görüşmede Ghezzal'ın menajerine 1.8 milyon euroluk yıllık öneride bulunduğu, ilk etapta 3.5 milyon euro isteyen oyuncunun da son olarak 3 milyon euroya indiği kaydedildi.