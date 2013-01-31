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Ekonomi

GfK eski yöneticilerinden iftira iddiası

GfK Global'ın vergi kaçırma iddiasında bulunduğu eski yönetici "Asıl neden başka" dedi

31 Ocak 2013 18:24

GFK Global, GFK Türkiye'nin vergi yolsuzluğuna karıştığı ileri sürmesi üzerine GFK Türkiye'nin eski yöneticilerinden açıklama yapıldı. Eski yöneticiler GfK Global'in açıklamalarını kendilerinin şirketten ayrılıp başka bir firma kurmaları ile ilgili olduğunu iddia etti ve suçlamayı 'ikiyüzlü ve çirkin bir saldırı' olarak değerlendirdi.

Almanya merkezli uluslararası piyasa araştırma şirketi GFK, dün yaptığı açıklamada Türkiye operasyonunun vergi yolsuzluğuna karıştığını ileri sürmüş ve 21 milyon euroluk bir vergi kaçakçılığı yapmış olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, “Bulgulara göre Türkiye kolunun birleşmeden önceki eski yönetimi, vergi ve sosyal güvenlik yolsuzluklarına karıştı ve bu durum birkaç yıl boyunca devam ettti” ifadesi kullanılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre açıklama GfK türkiye eski yöneticisi Ali Levent Orhun'dan geldi. Orhun, GFK'nın yaptığı açıklamayı 'ikiyüzlü ve çirkin bir saldırı' olarak değerlendirdi. GFK Yönetim Kurulu'nda tamamen Alman yetkililerin bulunduğuna işaret eden Orhun, "Türk yetkilileri hiç bir şekilde yönetim kurulu üyesi değiller. Eğer Yönetim Kurulu üyeleri bugüne kadar herhangi bir yolsuzluğa rastlamışlar ise bu durumu denetçilere haber vermekle yükümlülerdir. Bunu bilmelerine rağmen zaten haber vermemişlerse sorumluluk yine kendilerine ait olacaktır" dedi.

Orhun, GFK'nın esas rahatsızlığının ise kendilerinin kurduğu şirketin onlara rakip olmasından kaynaklandığını söyledi. Orhun, bu ay başında OPR Araştırma Hizmetleri adlı bir şirket kurduklarını, GFK'nın ise bu şirkete leke sürmeye çalıştığını iddia etti.

GFK ile eski yöneticisi Ali Levent Orhun arasındaki kavga aslında bir ay öncesine dayanıyor. GFK, global yönetim ile ortaya çıkan anlayış farklılıklarını gerekçe gösterek aralarında Orhun'un da olduğu üç yönetici ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bunun ardından bir açıklama yapan Orhun da şirketi profesyonel olmayan bir şekilde davranmakla suçlamış ve iki yıldır GFK Türkiye'nin insiyatif alanlarını daraltarak daha merkeziyetçi bir yapıya bürünmesini eleştirmişti.

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