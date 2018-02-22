Gezmeye geldi, sokakta tekme ve yumruklu saldırıya uğradı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinden gezmek için geldiği Karaman\'da, iddiaya göre, sokak ortasında belirlenemeyen nedenle 2 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan Halil Kale (40), hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddi olan Kale\'ye saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Mersin\'in Silifke ilçesinden gezmek için Karaman\'a gelen Halil Kale, kent merkezinde 2 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Kale, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, saldırganlar tekmelemeyi sürdürdü. Kanlar içinde kalan Kale, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına Halil Kale\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, görüntülerden saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



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