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Gezi'nin 44 avukatı yarın hakim karşısına çıkıyor

Avukatların 3 yıla kadar hapsi isteniyor

05 Nisan 2016 16:48

Gezi Direnişi döneminde İstanbul Adliyesi'nde basın açıklaması yaparken polisin müdahalesine maruz kalan ve haklarında dava açılan 44 avukat, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Gezi olayları sırasında destek amacıyla 11 Haziran 2013’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları attıkları sırada polis müdahalesine maruz kalarak gözaltına alınan 44 avukat hakkında, "2911 toplantı ve gösteriş kanuna aykırı davrandıkları" gerekçesi ile açılan davanın ikinci duruşması 6 Nisan’da İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Aralarında ÖHD İstanbul Şube Eş Başkanı Sinan Zincir ile ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Gökmen Yeşil’in de olduğu avukatlar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi yaptığı yazılı açıklama ile tüm hukukçuları yarınki duruşmaya çağırdı. Açıklamada, "Gezi direnişçileri ile dayanışan avukatlık pratiğimizin yargılandığı davaya katılarak, Gezi Direnişi'ne de sahip çıkmaya çalışıyoruz" denildi.

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