Gezi'deki 'palalı saldırgan' iş adamını o videoyla tehdit etmiş

İstanbul’da 4 yıl önce Gezi Parkı eylemcilerine ‘pala’ ile saldıran ve bir kadına tekme atan Sabri Çelebi ile 2 adamının tutuklandığı tehdit olayının detayları ortaya çıktı.

Çeteden tutuklanan 'palalı' Çelebi ve 2 adamının tehdit ve darp ettikleri Libyalı iş adamı, ifadesinde yaşadıklarını “Beni silah zoruyla kaçırıp 4 yıl önceki Gezi eylemlerindeki videoyu izlettiler. Can güvenliğim yok" sözleriyle anlattı.

"Sabri’nin Ortaköy’deki gece kulübüne 1 yıldır gidip geliyorum"

‘Palalı’nın tehdit ettiği Libyalı işadamı Ahmad Ali O.’nun (34) savcılığa verdiği ifadesine, Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu ulaştı. İşadamı O., Libya’daki işlerini İstanbul’dan takip ettiğini belirterek şunları anlattı:

“Sabri’nin Ortaköy’deki gece kulübüne 1 yıldır gidip geliyorum. Orada tanışıp samimi olduk. Sonra yurtdışından Cadillac Escalade marka araç getirmemi istedi. Parası neyse vereceğini söyledi. Ben de Dubai’deki arkadaşımla irtibata geçerek aracı araştırdım. Arkadaşım aracın toplam 110 bin dolara mal olacağını söyledi. Anlattım, Sabri de kabul etti.”

"Paramı vermedi, tehdit etti"

Sabri Çelebi’nin maliyeti kabul etmesinin ardından aracı satın aldığını belirten işadamı, ifadesine şöyle devam etti:

“Arabayı Libya’ya, oradan da İstanbul’a getirttim. Toplam 110 bin dolara mal oldu. Ben de kâr koymadan Sabri’ye verdim. Bir süre geçti ama paramı vermedi. Daha sonra ‘Parayı vermeyeceğim. Arabayı da üzerime yapacaksın’ diye tehdit etmeye başladı.

"Silah zoruyla götürdüler"

"En son Sabri Çelebi’nin gece kulübüne gittiğimde adamları içeri almadı. ‘Artık diskoya giremezsin. Sabri seni her yerde arıyor. Seni vuracak, kaçıracak’ dediler. Adresimi değiştirdim. 2 adamı bir gece bindiğim taksinin önünü kesip bir arabaya bindirdiler. Silah gösterip bir eve götürdüler. Sabri’nin internetten, satırla bir şahsa saldırma anının videosunu izlettiler. Arkadaşıma konum attım, polise haber verdi. Adamlardan biri kaçtı, diğeri de serbest bırakıldı.

"İstanbul'u dar edecek"

Şikâyetin ardından, Çelebi’nin adamları bu defa beni otelden çıkarken yakaladı. Saldırıp darp ettiler. ‘Sabri’nin selamı var. İstanbul’u sana dar edecek. İstanbul sana yasak. Artık git buradan’ dediler. Can güvenliğim yok.”

"Aracı teslim edilecek"

Savcılığa verilen bu ifadenin ardından yapılan soruşturma sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla Sabri Çelebi ile 2 adamını gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. İşadamının Dubai’den getirttiği lüks otomobile de polis el koydu. Araç, işlemlerin ardından Libyalı işadamına teslim edilecek.