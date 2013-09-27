'Gezi'deki maske, baret ve sirkeyi suç delili gösteren iddianame iade edildi

Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi hakkında hazırlanan iddianame, suç delili olarak gösterilen maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon ve sargı bezinin, yasada belirtilen silahlardan olmadığı gerekçesiyle savcılığa iade edildi.

Gezi Parkı eylemelerinde gözaltına alınan 23 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet etmek ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi inceleyen İstanbul 50’inci Asliye Ceza Mahkemesi, hangi şüphelinin, hangi suçu ne şekilde, nasıl işlediğinin, atılı suçların unsurlarının nasıl oluştuğunun somut olarak belirtilmediği gerekçesi ile iddianameyi iade etti.

'Cebir ve tehdit zorunlu'

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre şüphelilerin, TCK’nin 265. maddesine göre “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan yargılanmalarının istendiği belirten iade kararında, bu suçun oluşması için cebir ve tehdit kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlatıldı. Kararda, polislerce düzenlenen ve dosyada yer alan suç tutanaklarına göre polislerin göstericilere karşı herhangi ihtaratta bulunmadığı belirtildi. Tutanaklarda “memurlarca yapılan kontrollerde hal ve hareketlerinden şüphelenilerek yakalanan” ibarelerin yer aldığı ifade edilerek, “Sanıkların dağılmamakta ne şekilde ısrar ettikleri de anlatılmamıştır. Dolayısıyla deliller ve olaylar açıkça ortaya konulmamıştır” denildi.

İddianamedeki maske, baret yasada silah olarak gösterilmiyor

Şüphelilerin, yürüyüşe silahla katılmakla da suçlandıkları belirtilen kararda şunlara yer verildi: Emanete alınan herhangi bir silah kaydına rastlanılmamış. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasası’nın 23’üncü maddesinde yazılı bulunan silahlardan herhangi biri iddianamede gösterilmemiştir. İddianamede yazılı bulunan maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon, sargı bezi yasanın 23/b maddesinde yazılı silahlardan olmadığından bazı şüphelilerin atılı suçu silahla işlediğine dair delillerin ne olduğu iddianamede yer almamaktadır.”

