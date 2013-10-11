Gezi'deki binlerce saatlik polis şiddetini bilirkişi heyeti inceleyecek

Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan polis şiddeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ’nın görevlendirdiği dokuz kişilik bilirkişi heyeti tarafından mercek altına alınıyor. Heyet Kurban Bayramı’ndan sonra kamera görüntülerini inceleyip rapor hazırlayacak. Savcılık rapora göre soruşturma kararı verecek. Savcılık ayrıca başkasının kaskını takan polisler için ne yapılacağını da kararlaştırdı. Kask numarası kime ait ise o polise işlem yapılacak.

Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan polis şiddeti İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya devam ediliyor. Günlerce süren olaylara dair görüntülerin savcılarca izlenmesinin uzun zaman alacağı düşüncesiyle başsavcılık, bilirkişi heyeti oluşturulmasını kararlaştırmıştı. Başsavcılık hukuk fakültesi olan üniversitelerden bilirkişi talebinde bulundu. Bu talebe İstanbul Üniversitesi olumlu yanıt verdi ve Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Fatih Yağmur'un Radikal'deki haberine göre, Akademisyenler izleyecekleri görüntüleri tek tek inceleyecek. Akademisyenler, suç unsuruna rastlanması durumunda suçun hangi polisçe işlendiğini, görüntüleri de numaralandırarak rapora işleyecek.



Polislerin listesi istendi



Kask numarası olmayan polislerin tespiti için de bilirkişi heyetinin, olay günlerinde çalışan polislerin isim listesini talep etmesi bekleniyor. Böylece hangi polisin ne zaman nerede çalıştığı tespit edilecek.

Dokuz kişilik heyetin binlerce saat tutan görüntüleri incelemesinin uzun sürmesi bekleniyor.

Savcılık, bu rapor doğrultusunda delil değerlendirmesi yapıp şiddete başvuran polisler hakkında soruşturma açacak.



30 bin gigabyte’lık görüntü



Savcılık, Gezi eylemleri başladığında da gazete ve TV kanallarına yazı yazarak, ellerindeki polis şiddeti içeren görüntülerin paylaşılmasını istemişti. Savcılığa çok sayıda görüntü ve fotoğraf ulaştı. Ayrıca vatandaşlardan da görüntü geldi. Savcılığın elinde 30 bin gigabyte’ı bulan, binlerce saatlik görüntü var.