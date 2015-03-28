'Gezi'de yaşananlar canlı yayınlanmalıydı' dedi, geliştirdiği uygulamayla milyonların sahibi oldu

2013 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan Gezi Parkı protestoları sırasında alanda canlı yayın yapılmadığını ve insanların olan biteni bilmeye ihtiyacı olduğunu gözlemleyen İranlı girişimciler geliştirdikleri canlı yayın uygulamasıyla yaklaşık 100 milyon doların sahibi oldu.

Ahmet Can’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, yaklaşık 2 yıl önce yapılan Gezi Parkı protestoları, yüz milyonlarca dolar eden bir uygulamanın hayata geçmesini sağladı. Bir süreden beri test ettiğimiz bu uygulamanın ismi ‘Periscope’. Başka bir değişle uzaktan gözlem aracı. En basit anlatımla Periscope, kullanıcıların sahip olduğu akıllı telefonlarla internet üzerinden canlı yayın yapabilmesini sağlıyor. Bir sosyal ağ gibi çalışan Periscope’ta kullanıcılar birbirini takip edebiliyor ve canlı yayına başladığındaysa akıllı telefonlara bildirim gidiyor. Canlı yayın paylaşımları ise kullanıcıların Periscope hesabına yükleniyor.

Örneğin, bir yerde bir olay veya eylem olduğunda kullanıcılar artık bu görüntüleri canlı olarak akıllı telefonlar üzerinden takip edebilecek ve yorum yapabilecek. Başka bir deyişle akıllı telefon sahipleri artık ceplerinde canlı yayın ekipmanına sahip oluyor.

Periscope’un hikâyesi de oldukça dikkat çekici. Kayvon Beykpour tarafından kurulan Periscope fikrinin çıkışı 2013 Haziran’ındaki Gezi Parkı eylemlerine dayanıyor. Eylemler sırasında İstanbul’da bulunan İranlı girişimci Beykpour, eylemcilerin akıllı telefonlarla video ve fotoğraf çekmeye çalıştıklarını fark ediyor. Tam bu noktada Beykpour’un akılına Periscope fikri geliyor. ABD’ye dönerek Periscope fikrini ortağı Joseph Bernstein’a anlatan Beykpour, şunları söylüyor: “Ortağımla Periscope fikrini geliştirmek için uzun süre tartıştık. Gezi eylemlerindeki gözlemlerimden yola çıkarak, canlı yayın uygulamasının bir telefon kulllanılarak dünyadaki diğer kullanıcılara görüntü aktarması gerekiyordu. Bu fikrin üzerine giderek, Periscope’u geliştirmeye başladık. San Francisco’ya taşınarak bir yazılım ekibi kurduk.”

Twitter satın aldı

Çalışmalara başlayan Periscope kurucuları, daha sonra uygulamayı başarılı bir noktaya getirmek için San Francisco’daki yatırımcıların kapısını çalıyor. Şirket, 2014 Nisan ayında Google Ventures, Menlo Ventures, Bessemer, Stanford StartX ve Sam Shank gibi yatırımcılardan 1.5 milyon dolar yatırım alıyor. Bu yatırımla Periscope’un son haline kadar gelen şirket, Twitter kurucusu Jack Dorsey’in Ferguson olaylarındaki video paylaşımlarının farkına varıyor. Jack Dorsey ve Twitter CEO’su Dick Costolo ile iletişim kuran Periscope kurucuları, şirketi satmaya karar veriyor. Gezi Parkı eylemleriyle başlayan Periscope, 2015’in ilk aylarında yaklaşık 100 milyon dolar karşılında Twitter’a satıldı. Periscope, şu anda iPhone’lara ücretsiz olarak indirilebiliyor.