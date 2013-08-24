'Gezi'de yaralanan Ali Tonbul evine döndü



İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı protestoları sırasında 8 Temmuz'da polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından ağır yaralanan lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Ali Tonbul, hastaneden taburcu edilmesinin ardından İzmir'deki evine götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gezmek için İstanbul'a giden Mustafa Ali Tonbul, geçen 8 Temmuz’da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra izin verildiğini duyduğu Gezi Parkı açılışına katılmak istedi. Henüz parka gelmeden, polisin eylemcilere müdahalesi sırasında arada kalan Tonbul’un başına gaz fişeği isabet etti.

Taksiyle Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan ve duran kalbi çalıştırılan Tonbul, 22 gün yoğun bakımda kaldı. Hayatta kalma mücadelesini kazanan Tonbul, taburcu edilmesinin ardından İzmir’in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi’ndeki evine getirildi. Daha hızlı iyileşmesi ve beynine baskı yapmaması için kafatasından alınan ve daha sonra yerine konulacak olan kemik özelliğini kaybetmemesi için karnına yerleştirilen Tonbul, olay anını hatırlamıyor.

Başarılı geçen iki ameliyat sonrası ayağa kalkabilen Tonbul’un karnındaki kemik, 20 gün sonra yapılacak son ameliyatla da yerine konulacak. Sağlığına kavuştuktan sonra eğitimine devam etmek istediğini dile getiren Tonbul, üniversitede tarih bölümü okumak istediğini söyledi.

Baba işten çıkarıldı

Oğlunun sağlık problemleri nedeniyle sürekli yanında olmak zorunda kalan baba Mehmet Tonbul, "Haziran ayında yeni başladığım işten oğlumun sağlık problemleriyle ilgilendiğim için çıkarıldım. Çünkü tedavi sürecinin ne kadar uzun olacağı belli değildi ve işe yeni başlamıştım. Böylece işimden de oldum. Ancak şükür ki; oğlum şu anda mucizevi şekilde hayatta ve bizimle. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

Yaşadıkları süreç sırasında kendilere destek verenlerin de olduğunu anlatan Mehmet Tonbul, "Özellikle Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ, İstanbul’da dahi ziyarette bulundu ve her türlü desteği veriyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öte yandan konuyla ilgili de soruşturma sürüyor. Suç duyurusunda bulunduk. Umarım kısa sürede suçlu bulunur ve cezasını çeker" dedi.