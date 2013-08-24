T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Gezi'de yaralanan Ali Tonbul evine döndü

'Gezi' olayları sırasında biber gazı kapsülü ile başından ağır yaralanan 22 gün yoğun bakımda kalan Mustafa Ali Tonbul taburcu edildi

24 Ağustos 2013 19:26


İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı protestoları sırasında 8 Temmuz'da polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından ağır yaralanan lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Ali Tonbul, hastaneden taburcu edilmesinin ardından İzmir'deki evine götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gezmek için İstanbul'a giden Mustafa Ali Tonbul, geçen 8 Temmuz’da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra izin verildiğini duyduğu Gezi Parkı açılışına katılmak istedi. Henüz parka gelmeden, polisin eylemcilere müdahalesi sırasında arada kalan Tonbul’un başına gaz fişeği isabet etti.

Taksiyle Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan ve duran kalbi çalıştırılan Tonbul, 22 gün yoğun bakımda kaldı. Hayatta kalma mücadelesini kazanan Tonbul, taburcu edilmesinin ardından İzmir’in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi’ndeki evine getirildi. Daha hızlı iyileşmesi ve beynine baskı yapmaması için kafatasından alınan ve daha sonra yerine konulacak olan kemik özelliğini kaybetmemesi için karnına yerleştirilen Tonbul, olay anını hatırlamıyor.

Başarılı geçen iki ameliyat sonrası ayağa kalkabilen Tonbul’un karnındaki kemik, 20 gün sonra yapılacak son ameliyatla da yerine konulacak. Sağlığına kavuştuktan sonra eğitimine devam etmek istediğini dile getiren Tonbul, üniversitede tarih bölümü okumak istediğini söyledi.

 

Baba işten çıkarıldı

 

Oğlunun sağlık problemleri nedeniyle sürekli yanında olmak zorunda kalan baba Mehmet Tonbul, "Haziran ayında yeni başladığım işten oğlumun sağlık problemleriyle ilgilendiğim için çıkarıldım. Çünkü tedavi sürecinin ne kadar uzun olacağı belli değildi ve işe yeni başlamıştım. Böylece işimden de oldum. Ancak şükür ki; oğlum şu anda mucizevi şekilde hayatta ve bizimle. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

Yaşadıkları süreç sırasında kendilere destek verenlerin de olduğunu anlatan Mehmet Tonbul, "Özellikle Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ, İstanbul’da dahi ziyarette bulundu ve her türlü desteği veriyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öte yandan konuyla ilgili de soruşturma sürüyor. Suç duyurusunda bulunduk. Umarım kısa sürede suçlu bulunur ve cezasını çeker" dedi.

 

ETİKETLER

mustafa ali tonbulbaşındanağır yaralandıgezi parkıistanhulpolis

İlgili Haberler

Mustafa Ali Tombul'un babası: Birileri çıksın ve 'Suçluyuz' desin

Gezi Parkı olaylarında başından ağır yaralanan Mustafa Ali Tombul'un babası, 'Birileri çıksın ve biz suçluyuz desin. Artık bu gibi olaylar tekrarlanmasın' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24