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Gezi'de gözaltına alınanları avukatlarıyla görüştürmeyen savcıya soruşturma

Gezi Parkı eylemleri sırasında Antalya'da gözaltına alınan avukatların meslektaşları ile görüşmesine engel olan savcı Şanal hakkında soruşturma başlatıldı

30 Mayıs 2015 17:17

Antalya 'daki Gezi protestoları sırasında, avukatların gözaltına alınan meslektaşlarıyla görüşmesini polise verdiği talimatla engelleyen Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal hakkında  'görevi kötüye kullanma, görevli memura mukavemet ve hürriyetten yoksun bırakmak' suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

DHA'da yer alan habere göre, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı döneminde Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'le ilgili yürüttüğü soruşturmalarla tanınan Osman Şanal, daha sonra Antalya'ya atandı. Şanal, Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, 2013'ün Haziran ayında Gezi eylemleri sırasında gözaltılar oldu.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan avukatlar Nusret Gürgöz, Evrim Çelik ve Özge Kurşun, Şanal'ın polise verdiği talimat üzerine meslektaşlarıyla görüştürülmedi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Şanal hakkında 'görevi kötüye kullanma, görevli memura mukavemet ve hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından soruşturma açılması istemiyle Adalet Bakanlığı 'na sunulmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma talebine HSYK onay verdi ve bir süre önce Uşak Adliyesi'ne atanan Şanal hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şikayetçi avukatların ifadeleri alındı. 

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