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Gezici'nin anketine göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46, Akşener'in yüzde 25-27!

"HDP'nin baraj sorunu yok"

09 Mayıs 2018 12:32

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyu için, "Yüzde 25-27 bandında" iddiasında bulunan Gezici, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranı için  yüzde 17-18 rakamını öne sürdü. 

Gezici DW'den Nevşin Mengü'nün programında konuk oldu. Gezici 24 Haziran sonraki kurulacak yeni Meclis'te AKP ve MHP'nin çoğunluğu kaybedeceğini söyledi. Araştırma şirketinin başkanı sözlerini, "Açık ve net" olarak niteledi.  

HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" dedi. 

'Nevşin Mengü ile Bire Bir'de konuşan Gezici'nin açıklamaları şöyle:

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