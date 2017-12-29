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Gezici: Yılın en güvenilir kişileri Uğur Dündar, Hande Fırat ve İlker Başbuğ

"Halkın, Başbuğ'un ismini telaffuz ederken yanına 'Halkın Adamı'nı eklediği görülüyor"

29 Aralık 2017 13:22

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimlerin Uğur Dündar, Hande Fırat, İlker Başbuğ olduğunu açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, araştırma, 1-10 Aralık tarihleri arasında 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde 2 bin 248 kişinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Siyasi isimlerin dahil edilmediği araştırmada gazeteci Uğur Dündar zirvede yer aldı. İkinci sıraya gazeteci Hande Fırat, üçüncü sıraya ise eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oturdu.

İlk 30 kişilik listede 16 gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile ikinci sırada yer alan Hande Fırat halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 25'i erkek, 5'inin ise kadın olduğu görüldü.

Murat Gezici yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Uğur Dündar son yirmi yıldır tüm araştırmalarda halkın büyük güvenini ve desteğini almış önemli isimlerin başında geliyor. TRT'nin tek kanal olduğu yıllardan beri Uğur Dündar, çağdaş Atatürkçü bir kimliğe sahip olması, Türk halkının çıkarlarını savunuyor oluşu, onu güçlü ve güvenilir kılmaktadır. Hande Fırat'ın, modern Tük kadınının demokrasiye sahip çıkmasını temsil ettiği düşünülüyor. İlker Başbuğ'a tutuklu yıllarında dahi halkın desteğinin düşmediği, tam tersine arttığı görülmüştü. Halkın, Başbuğ'un ismini telaffuz ederken yanına ‘Halkın Adamı'nı eklediği görülüyor."

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ilker BaşbuğGezici anketHande FıratUğur Dündar

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