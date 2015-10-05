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Politika

Gezici ve LRC'nin eylül ayı anketine göre AKP yüzde 40'ın altında

İki ankette de HDP'nin oy oranı yüzde 12.3

05 Ekim 2015 12:35

7 Haziran’da yüzde 40.8 oranında oy alan AKP, iki farklı ankete göre yüzde 40’ın altında görünüyor.

Leadership Research & Consulting’in (LRC) araştırma şirketi eylül ayı erken genel seçim anketi dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 17 Eylül-24 Eylül arasında, 17 ilde, 2 bin 425 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen ankette “Bu pazar seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 36.47’si AKP, 24.35’i CHP, 16.79’u MHP, 11.54’ü HDP yanıtını verdi. Yüzde 6.26’lık kesim ise “kararsız” olduğunu açıkladı. Kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 38.9’a, CHP 25.97’ye, MHP 17.91’e, HDP 12.31’e yükseliyor.

7 Haziran’da AKP’ye oy verenlerin yüzde 9.96’sı, MHP’ye oy verenlerin 14.09’u, SP-BBP ittifakına oy verenlerin yüzde 26.96’sı, HDP’ye oy verenlerin 5.72’si, CHP’ye oy verenlerin ise 4.50’si pişman olduğunu söyledi. Ankete göre ağustos ayında “koalisyon kurulsun” diyen AKP’lilerin oranı yüzde 28.27 iken, bugün bu rakam 33.01’e yükseldi. Bu oran CHP’de yüzde 72.24’ten 81.32’ye, MHP’de 64.36’dan 77.33’e çıktı. HDP’de ise 73.45’ten 73.25’e geriledi.

Gezici Araştırma Şirketi’nin son anketinde 1 Kasım’da kime oy vereceği sorulan katılımcıların yüzde 39.8 AKP’ye, yüzde 28.2’si CHP’ye, yüzde 17.3’ü MHP’ye, yüzde 12.3’ü ise HDP’ye oy vermek istediğini ifade etti. 

Buna göre, 1 Kasım’daki seçimlerde AKP 246, CHP 140, MHP 87, HDP ise 77 milletvekili çıkaracak. 1 Kasım’da AKP 12 milletvekili, HDP ise 3 milletvekili kaybederken, buna karşılık CHP’nin milletvekili sayısında 8, MHP’nin milletvekili sayısında da 7 kişilik artış olacak. Katılımcılar, en çok CHP’nin seçim vaatlerini beğendiklerini söylerken bu sıralamada MHP ikinci, AKP üçüncü, HDP ise dördüncü oldu. Seçmen kitlesi “daha iyi hizmet yapacağına inandığı parti sıralamasında” birinciliği yine CHP’ye verdi. CHP’yi MHP, AKP ve HDP izledi.

 

 

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