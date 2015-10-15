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Gezici Araştırma'nın son anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Ankete katılanların yüzde 45,5’i yaşanan kaos ortamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutuyor

15 Ekim 2015 13:34

Gezici Araştırma, son seçim anketini yayınladı. Ankete göre, AKP’nin oy oranı yüzde 40.8, CHP yüzde 27.6, MHP yüzde 15.8, HDP de yüzde 13.6 oy oranında görünüyor.

Araştımanın sonuçları 256 milletvekili çıkaran AKP'nin tek başına iktidara gelemeyeceğini gösteriyor.

Gezici Araştırma'nın, 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde 36 il ve 136 ilçede dört bin 864 kişiyle yaptığı ankette, “Son günlerde yaşanan kaos ortamının sorumlusu kim veya kimlerdir” sorusuna katılımcıların yüzde 45,5’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 30,6’sı AKP cevabını verdi. Yüzde 39,5’i ise sorumlunun HDP olduğunu düşünüyor.

AKP’nin, ülkeyi yönetirken hata yaptığını düşünenleri oranı yüzde 77,2 iken, 72,4 ü de medyaya baskı yapıldığı kanısında.

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