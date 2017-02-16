Gezici Araştırma'nın sahibi: Fişlenme korkusu yaşayanlar, anketlerde "Kararsızım" diyor

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yapılan anketlerle ilgili olarak "Kararsız olarak kendini söyleyen seçmen, anketlerde kendini gizliyor, 'Evet' - 'Hayır' demekten çekiniyor, en çok fişlenme korkusuyla 'Kararsızım' diyor" görüşünü dile getirdi.

Kararsız seçmen profilini "eğitim ve gelir seviyesi oldukça yüksek, sosyal medyayı ve yazılı basını aktif takip eden aydın bir seçmen" olarak nitelendiren Murat Gezici'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle: